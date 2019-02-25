Huawei представила ноутбуки MateBook 13 и MateBook 14

Компания Huawei представила два новых ноутбука MateBook 13 и MateBook 14, которые отличаются дисплеями и количеством интерфейсов. Новинки получили платформу Intel Whiskey Lake-U с процессором Core i5-8265U в базовой версии и Core i7-8565U в топовой, дискретной видеокартой Nvidia GeForce MX250, 8-16 ГБ оперативной памяти, 256 или 512 ГБ флеш-памяти, адаптерами Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0, 1 Мп камерой и аккумулятором на 57,4 Втч.

Младшая модель оснащается 13-дюймоым IPS-дисплеем с разрешением 2160:1440 пикселей, 3,5-мм разъемом для наушников и интерфейсом USB 3.1 Gen2 Type-C. Старшая модель отличается 14-дюймовым сенсорным или несенсорным дисплеем с тем же разрешением, интерфейсом USB 3.1 Gen2 Type-C, двумя USB 3.1 Gen1 Type-A и возможностью зарядки. USB-C. Младшая модель появится в продаже уже 26 февраля, а старшая доберется до прилавков только в мае-июне этого года.