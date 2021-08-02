Huawei представила огромный Smart Screen V98

На конференции по запуску новых продуктов Huawei, состоявшейся 29 июля, китайский гигант не только выпустил долгожданные флагманские смартфоны серии P50, но и представил множество других интересных продуктов. Один из анонсированных новинок — умный экран Huawei Smart Screen V98. Это самый большой умный экран бренда на сегодняшний день (диагональ 98 дюймов), и за него стоит внушительная цена в 4600 долларов. Что касается качества изображения, Huawei Smart Screen V98 использует антибликовый экран 4K AG с частотой 120 Гц. Дисплей компенсирует видео с низкой частотой кадров с помощью интеллектуальной динамической интерполяции до 120 кадров, чтобы изображение не выглядело смазанным. По сравнению с обычным экраном с частотой обновления 60 Гц, высокая частота обновления 120 Гц Huawei Smart Screen V98 делает изображение более стабильным, плавным и четким.

Кроме того, Huawei Smart Screen V98 оснащен сверхширокоугольной камерой AI 24 МП, которая поддерживает функцию общения, интеллектуальное отслеживание портретов и AI Kids. Работает устройство на последней собственной разработке HarmonyOS 2, которая позволяет экрану взаимодействовать с другими продуктами для умного дома. На текущий момент Huawei Smart Screen V98 находится на предварительной продаже, а официально устройство попадёт в магазины компании Huawei с 12 августа 2021 года. Скорее всего, в Россию устройство попадет примерно в тот же период, так что стоит подождать выхода новинки.
Комментарии и отзывы Huawei Smart Screen V98
Основные характеристики Realme Smart TV ...
Компания Realme уже подтвердила о запуске своего Smart TV 4K в Индии 31 мая. В преддверии анонса, компани...
Xiaomi представила телевизоры линейки Mi...
Некоторое время назад на просторах интернета появилась информация о том, что компания Xiaomi планирует вы...
Обзор HYUNDAI H-LED43FU7004. Умный телев...
В начале 2021 года мы детально изучили новую SMART-платформу Салют ТВ, разработанную для телевизоров, от ...
Телевизор Xiaomi получит двойную камеру...
Хотя телевизоры со встроенными камерами существуют уже некоторое время, эта функция еще не получила широк...
Смарт-телевизоры Xiaomi Mi TV 6 получат ...
Xiaomi сообщила, что новые флагманские смарт-телевизоры Xiaomi Mi TV 6 будут оснащаться двойной камерой и...
Huawei представила огромный Smart Screen...
На конференции по запуску новых продуктов Huawei, состоявшейся 29 июля, китайский гигант не только выпуст...
Sharp представила 4K телевизоры серии DL...
Компания Sharp представила новые 4K телевизоры серии DL и DN с безрамочным дизайном. Телевизоры оснащены ...
Телевизор Xiaomi Mi TV Q1 75" на квантов...
Xiaomi презентовала новейший телевизор Mi TV Q1 75". Телевизор основан на QLED-панели с использованием кв...
Обзор HYUNDAI H-LED43FU7004. Умный телевизор с платформой Салют ТВОбзор HYUNDAI H-LED43FU7004. Умный телевизор с платформой Салют ТВ
Лучший телевизор. Samsung UE50TU7090UЛучший телевизор. Samsung UE50TU7090U
Обзор Hisense 100L5F 100Обзор Hisense 100L5F 100" (2020). Настоящий домашний кинотеатр у вас дома.
Обзор Haier 55 SMART TV BX. Оптимальный Смарт ТВ 2020 годаОбзор Haier 55 SMART TV BX. Оптимальный Смарт ТВ 2020 года
Лучший телевизор для PS5. Xiaomi Mi TV 4S 43 T2 Global 42.5Лучший телевизор для PS5. Xiaomi Mi TV 4S 43 T2 Global 42.5" (2019)
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor