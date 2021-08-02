Huawei представила огромный Smart Screen V98

На конференции по запуску новых продуктов Huawei, состоявшейся 29 июля, китайский гигант не только выпустил долгожданные флагманские смартфоны серии P50, но и представил множество других интересных продуктов. Один из анонсированных новинок — умный экран Huawei Smart Screen V98. Это самый большой умный экран бренда на сегодняшний день (диагональ 98 дюймов), и за него стоит внушительная цена в 4600 долларов. Что касается качества изображения, Huawei Smart Screen V98 использует антибликовый экран 4K AG с частотой 120 Гц. Дисплей компенсирует видео с низкой частотой кадров с помощью интеллектуальной динамической интерполяции до 120 кадров, чтобы изображение не выглядело смазанным. По сравнению с обычным экраном с частотой обновления 60 Гц, высокая частота обновления 120 Гц Huawei Smart Screen V98 делает изображение более стабильным, плавным и четким.

Кроме того, Huawei Smart Screen V98 оснащен сверхширокоугольной камерой AI 24 МП, которая поддерживает функцию общения, интеллектуальное отслеживание портретов и AI Kids. Работает устройство на последней собственной разработке HarmonyOS 2, которая позволяет экрану взаимодействовать с другими продуктами для умного дома. На текущий момент Huawei Smart Screen V98 находится на предварительной продаже, а официально устройство попадёт в магазины компании Huawei с 12 августа 2021 года. Скорее всего, в Россию устройство попадет примерно в тот же период, так что стоит подождать выхода новинки.