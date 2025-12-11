Новый iPad получит процессор от iPhone 17

iPad 11 получил достаточно неплохое железо, которого большинству пользователей хватает для повседневных задач на недорогом планшете. Но, судя по утечкам из кода, Apple делает всё, чтобы при переходе на iPad 12 в следующем году вы точно не переживали о производительности. При этом недорогая модель, по предварительным данным, получит тот же беспроводной чип N1, что и серия iPhone 17 и линейка iPad Pro на M5. Внутренняя предварительная сборка iOS 26, на которую обратило внимание издание Macworld, указывает на две модификации iPad 12 с кодовыми именами J581 и J588. Главное в них — процессор A19, такой же, как в базовом iPhone 17. Раз планшет в бюджетном сегменте оснащают 3-нанометровым чипом, можно предположить и наличие 8 ГБ оперативной памяти, что заметно лучше 6 ГБ у iPad 11.

Благодаря такому набору характеристик iPad 12 станет на 50% быстрее предшественника и вполне подойдёт для AAA-игр. А более крупный корпус позволит A19 работать прохладнее, а значит, выдавать стабильную частоту кадров в течение более продолжительного периода времени. Что касается беспроводного чипа N1, Apple утверждает, что он улучшает работу AirDrop и режима модема, а также повышает энергоэффективность, что положительно скажется на времени автономной работы. Есть и минус — из-за особенностей N1 планшет хоть и поддерживает стандарт Wi-Fi 7, но работать с сетью на 320 МГц не сможет, поэтому максимальные скорости останутся недоступными. Но для недорогого планшета это не страшно.