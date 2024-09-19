Huawei представила планшет MatePad Pro 12.2 и MatePad 12 X

Сегодня компания Huawei представила сразу три новых носимых устройства на мероприятии в Барселоне. Кроме того, компания анонсировала глобальный запуск двух планшетов для международного рынка — MatePad Pro 12.2 и MatePad 12 X, которые уже продаются в Китае несколько месяцев. MatePad Pro 12.2 оснащён двухслойным OLED-дисплеем и приличной батареей ёмкостью 10100 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт, в то время как MatePad 12 X, который продаётся в Китае под названием MatePad Air, получил абсолютно идентичную батарею старшему собрату, что немного удивительно, потому что обычно планшеты всё же отличаются по этим параметрам.

Стоит сказать, что MatePad Pro также поддерживает подключение внешней клавиатуры и стилуса. И, в отличие от более крупной версии с экраном 13.2 дюйма, которую представили в конце 2023 года, здесь нет выреза для фронтальной камеры и технологии распознавания лица — 12,2-дюймовый дисплей с разрешением 2800x1840 пикселей получился более современным. Оба планшета (MatePad 12 X и MatePad Pro) при этом имеют специальный слой PaperMatte, который имитирует текстуру бумаги, улучшая ощущения от работы с контентом и снижая нагрузку на глаза. Huawei MatePad Pro представлен в двух вариантах с 256 ГБ и 512 ГБ памяти. MatePad 12 X поставляется в аналогичном комплекте, плюс в рамках предзаказов можно бесплатно получить стилус и клавиатуру, но только в определённых регионах мира, так что это стоит уточнять на момент покупки.