Huawei представила планшет MatePad Pro 12.2 и MatePad 12 X

Стоит сказать, что MatePad Pro также поддерживает подключение внешней клавиатуры и стилуса. И, в отличие от более крупной версии с экраном 13.2 дюйма, которую представили в конце 2023 года, здесь нет выреза для фронтальной камеры и технологии распознавания лица — 12,2-дюймовый дисплей с разрешением 2800x1840 пикселей получился более современным. Оба планшета (MatePad 12 X и MatePad Pro) при этом имеют специальный слой PaperMatte, который имитирует текстуру бумаги, улучшая ощущения от работы с контентом и снижая нагрузку на глаза. Huawei MatePad Pro представлен в двух вариантах с 256 ГБ и 512 ГБ памяти. MatePad 12 X поставляется в аналогичном комплекте, плюс в рамках предзаказов можно бесплатно получить стилус и клавиатуру, но только в определённых регионах мира, так что это стоит уточнять на момент покупки.