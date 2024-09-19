Huawei представила планшет MatePad Pro 12.2 и MatePad 12 X

Сегодня компания Huawei представила сразу три новых носимых устройства на мероприятии в Барселоне. Кроме того, компания анонсировала глобальный запуск двух планшетов для международного рынка — MatePad Pro 12.2 и MatePad 12 X, которые уже продаются в Китае несколько месяцев. MatePad Pro 12.2 оснащён двухслойным OLED-дисплеем и приличной батареей ёмкостью 10100 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт, в то время как MatePad 12 X, который продаётся в Китае под названием MatePad Air, получил абсолютно идентичную батарею старшему собрату, что немного удивительно, потому что обычно планшеты всё же отличаются по этим параметрам.

Стоит сказать, что MatePad Pro также поддерживает подключение внешней клавиатуры и стилуса. И, в отличие от более крупной версии с экраном 13.2 дюйма, которую представили в конце 2023 года, здесь нет выреза для фронтальной камеры и технологии распознавания лица — 12,2-дюймовый дисплей с разрешением 2800x1840 пикселей получился более современным. Оба планшета (MatePad 12 X и MatePad Pro) при этом имеют специальный слой PaperMatte, который имитирует текстуру бумаги, улучшая ощущения от работы с контентом и снижая нагрузку на глаза. Huawei MatePad Pro представлен в двух вариантах с 256 ГБ и 512 ГБ памяти. MatePad 12 X поставляется в аналогичном комплекте, плюс в рамках предзаказов можно бесплатно получить стилус и клавиатуру, но только в определённых регионах мира, так что это стоит уточнять на момент покупки.
Планшет Honor MagicPad 2 будет стоить 70 тысяч рублей …
Этом летом компания Honor выпустила на домашний китайский рынок планшет Honor MagicPad 2, а в начале сент…
Samsung Galaxy Tab S10 Ultra получит самый мощный на рынке п…
Появляется всё больше информации о серии новых планшетов Samsung Galaxy Tab S10 — например, инсайдеры соо…
Samsung Galaxy Tab A7 Lite получил апдейт до Android 14…
Сегодня появилась информация о том, что поддержка планшетного компьютера Samsung Galaxy Tab A7 Lite в бли…
Официально: Huawei MatePad Pro 12.2 готов к глобальном релиз…
Компания Huawei официально объявила, что международный релиз планшета MatePad Pro 12.2 состоится 19 сентя…
Планшет Honor MagicPad 2 появился в продаже …
Компания Honor дала старт китайским продажам планшета MagicPad 2, который был представлен неделю назад. Н…
Lenovo представила необычный планшет Tab Plus…
Сегодня компания Lenovo представила свой совершенно новый планшет Tab Plus с экраном диагональю 11,5 дюйм…
Планшет Vivo Pad3 оценен в 345 долларов …
Компания Vivo пополнила ассортимент планшетов моделью Vivo Pad3, которая основан на производительной 4-на…
Битва планшетов: обзор-сравнение HUAWEI MatePad PaperMatte 1…
Относительно недавно мы …
Новый король планшетов? Обзор HUAWEI MatePad Pro 13.2Новый король планшетов? Обзор HUAWEI MatePad Pro 13.2
Недорогой планшет для повседневных задач. Обзор Digma 1402D 4GНедорогой планшет для повседневных задач. Обзор Digma 1402D 4G
Планшет для школьника и студента 2024. Обзор и тесты Digma Pro HIT 18Планшет для школьника и студента 2024. Обзор и тесты Digma Pro HIT 18
Планшет на каждый день. Обзор HONOR Pad 9 5GПланшет на каждый день. Обзор HONOR Pad 9 5G
Дороже не значит лучше? Обзор-сравнение HUAWEI MatePad SE 11Дороже не значит лучше? Обзор-сравнение HUAWEI MatePad SE 11" с Apple iPad 10-го поколения
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor