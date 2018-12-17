Huawei представила смартфон среднего уровня Nova 4 с 6,4-дюймовым экраном

2018-12-17, Автор - Татьяна Шмелева; Продукт - Huawei Nova 4; [83]
Состоялся анонс смартфона среднего уровня под названием Huawei Nova 4. Девайс Huawei Nova 4 получил 6,4-дюймовый экран с разрешением 2310 на 1080 точек и основную тройную камеру. За производительность устройства отвечает процессор Kirin 970 и 8 Гбайт ОЗУ. Емкость аккумулятора у смартфона равна 3750 мА.ч. В качестве ОС выступает Android 9 Pie. Предусмотрены адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth 4.2, дактилоскопический сканер, приемник GPS и порт USB Type-C. Стоимость новинки составляет от 490 долларов.


Комментарии:
Обзор OUKITEL K7 Power. Недорогой смартф...
Обзор OUKITEL K7 Power. Недорогой смартфНе так давно компания OUKITEL сообщила о расширении модельной линейки смартфонов, выпустив OUKITEL K7 Pow...
Большой ассортимент кормов для домашних ...
Большой ассортимент кормов для домашних Ассортимент кормов для животных настолько многообразен, что остановить выбор на чем-то одном оказывает...
Обзор бесплатных онлайн игр для детей на...
Обзор бесплатных онлайн игр для детей наПрогресс, современные технологии и достижения человечества очень четко можно увидеть на примере виртуа...
Новый 4K монитор от компании LG...
Новый 4K монитор от компании LGКомпания LG недавно продемонстрировала новую модель 4К монитора стоимостью менее 500 долларов. Это 32 дюй...
Samsung и LG продемонстрируют смартфоны ...
Samsung и LG продемонстрируют смартфоны Искусственный интеллект был самым горячим трендом в 2018 году, но теперь модным словом будет 2019 и 5G. В...
Потребительское кредитование подорожает...
Потребительское кредитование подорожаетНа протяжении последних лет отечественные предприниматели ожидали снижения ключевой ставки с мечтами о...
Бюджетный смартфон HTC Desire 12S получи...
Бюджетный смартфон HTC Desire 12S получиСтремительно падающая на дно компания HTC пополнила ассортимент смартфонов моделью Desire 12S, которая от...
Duracell представляет контроллер Xbox On...
Duracell представляет контроллер Xbox OnПроизводитель батареек Duracell вступил в новое партнерство с Microsoft, выпустив контроллер Xbox One под...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор OUKITEL K7 Power. Недорогой смартфон с батарейкой 10000 мАчОбзор OUKITEL K7 Power. Недорогой смартфон с батарейкой 10000 мАч
Обзор Huawei MateBook X Pro. Самый безрамочный ноутбук в миреОбзор Huawei MateBook X Pro. Самый безрамочный ноутбук в мире
Обзор OKLICK 700G. Мембранная клавиатура с подсветкойОбзор OKLICK 700G. Мембранная клавиатура с подсветкой
Обзор SanDisk iXpand Mini. Быстрая флешка для iPhone и iPadОбзор SanDisk iXpand Mini. Быстрая флешка для iPhone и iPad
Обзор Digma BT-04. Недорогие беспроводные наушники с магнитными чашкамиОбзор Digma BT-04. Недорогие беспроводные наушники с магнитными чашками
Предварительный обзор LG 32QK500-W. Идеа...
Предварительный обзор LG 32QK500-W. ИдеаБольшой монитор позволяет получать больше радости и комфорта во время работы, изучения интернета или обще...
Обзор Treasure Hunter Simulator. В поиск...
Обзор Treasure Hunter Simulator. В поискМне сразу понравилась игра Treasure Hunter Simulator, как только началось обучение. Если разработчики уде...
Сервис-центры от Samsung: диагностика вс...
Сервис-центры от Samsung: диагностика всПокупая новый гаджет, зачастую, смотришь на параметры экрана, внешний вид, скорость работы, объем аккумул...
World of Tanks, World of Warships, Pagan...
World of Tanks, World of Warships, PaganГлавный игровой фестиваль компании Wargaming уже в третий раз собрал под одной крышей своих поклонников. ...
Предварительный обзор Samsung Notebook 9...
Предварительный обзор Samsung Notebook 9В последнее время рынок ноутбуков сильно изменился — разработчики стали активно работать в сторону более ...
Предварительный обзор GIGABYTE Z390 Aoru...
Предварительный обзор GIGABYTE Z390 AoruВ последнее время на рынке компьютерного железа можно заметить два тренда — подсветка в каждом элементе н...
Запуск первого в России комплексного реш...
Запуск первого в России комплексного реш14 декабря г. Казань, в IT-Парке прошла конференция посвященная запуску первого в России комплексного пил...
Предварительный обзор Huawei P Smart 201...
Предварительный обзор Huawei P Smart 201Довольно часто в последнее время ритейлеры стали сливать в сеть смартфоны, о которых сами разработчики ещ...
Обзор Tiles Hop. Попробуй не упади...
Обзор Tiles Hop. Попробуй не упадиБольшинство современных игровых проектов построены на уже известных механиках, к которым игроки привыкли ...
Предварительный обзор Chuwi Hi10 Air. Но...
Предварительный обзор Chuwi Hi10 Air. НоВ последнее время производители планшетных компьютеров стали активно работать в направлении гибридных реш...
Обзор Stickman Hook. Как Человек-паук...
Обзор Stickman Hook. Как Человек-паукГеймеры обожают простенькие игровые проекты, так как на них не нужно тратить много свободного времени — т...
Предварительный обзор X2 Spartan 716. От...
Предварительный обзор X2 Spartan 716. ОтВ последнее время пользователи стали все чаще присматриваться к компактным корпусам. Дело в том, что виде...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor