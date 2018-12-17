Huawei представила смартфон среднего уровня Nova 4 с 6,4-дюймовым экраном

Состоялся анонс смартфона среднего уровня под названием Huawei Nova 4. Девайс Huawei Nova 4 получил 6,4-дюймовый экран с разрешением 2310 на 1080 точек и основную тройную камеру. За производительность устройства отвечает процессор Kirin 970 и 8 Гбайт ОЗУ. Емкость аккумулятора у смартфона равна 3750 мА.ч. В качестве ОС выступает Android 9 Pie. Предусмотрены адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth 4.2, дактилоскопический сканер, приемник GPS и порт USB Type-C. Стоимость новинки составляет от 490 долларов.