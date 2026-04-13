Huawei представила смартфон Pura X Max

Если Huawei Pura X позиционировался как раскладушка с необычным сценарием использования, где устройство нужно было поворачивать при раскрытии, то Huawei Pura X Max выглядит как гибрид между классическим «флипом» и «книжкой». По формату он напоминает ранние складные смартфоны вроде Google Pixel Fold первого поколения или Oppo Find N, где упор делался на более широкое соотношение сторон. Интересно, что утечки о складном iPhone от Apple также указывают на похожий широкий формат, а Samsung, по слухам, работает над более широкой версией своих Galaxy Z Fold. Однако их устройства ожидаются только во второй половине года, так что именно Huawei может первой вывести такой форм-фактор на рынок. И это создаст дополнительное давление на конкурентов в этом сегменте рынка.