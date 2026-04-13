Huawei представила смартфон Pura X Max

Компания Huawei первой показала складной смартфон с широким, почти «квадратным» форм-фактором, который ранее приписывали будущим устройствам Apple и Samsung. Речь идёт о Huawei Pura X Max — новинке, которая будет представлена в Китае уже 20 апреля вместе с линейкой Pura 90. Пока подробностей немного, но опубликованные изображения показывают версии в синем, белом, оранжевом и чёрном цветах, все с тройной основной камерой. Дизайн задней панели с разделением на текстурированные секции унаследован от прошлогоднего Huawei Pura X. При этом новая модель заметно шире большинства складных устройств — и это не просто следование тренду, а развитие идей, которые компания уже использовала ранее.

Если Huawei Pura X позиционировался как раскладушка с необычным сценарием использования, где устройство нужно было поворачивать при раскрытии, то Huawei Pura X Max выглядит как гибрид между классическим «флипом» и «книжкой». По формату он напоминает ранние складные смартфоны вроде Google Pixel Fold первого поколения или Oppo Find N, где упор делался на более широкое соотношение сторон. Интересно, что утечки о складном iPhone от Apple также указывают на похожий широкий формат, а Samsung, по слухам, работает над более широкой версией своих Galaxy Z Fold. Однако их устройства ожидаются только во второй половине года, так что именно Huawei может первой вывести такой форм-фактор на рынок. И это создаст дополнительное давление на конкурентов в этом сегменте рынка.