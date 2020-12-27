Huawei представила смартфоны серии Nova 8

Компания Huawei официально представила смартфоны серии Nova 8, которая включает две модели Huawei Nova 8 и Huawei Nova 8 Pro.

Huawei Nova 8 будет работать на чипсете Kirin 985 с 8 Гб ОЗУ, с 128 Гб внутренней памятью на Nova 8 и 256 Гб на Nova 8 Pro. Nova 8 оснащен 6,57-дюймовым дисплеем FHD + с частотой обновления 90 Гц. Основная камера предлагает 64 МП датчик, а селфи-камера на 32 МП. Устройство имеет аккумулятор на 3800 мАч с быстрой зарядкой до 66 Вт.

Nova 8 Pro получил больший экран 6,72 дюйма с частотой обновления 120 Гц. Основная камера такая же как у Nova 8, а селфи-камера тут на 16 МП. Емкость аккумулятора на Pro версии составляет 4000 мАч с быстрой зарядкой мощностью до 66 Вт. Устройство оснащено жидкостным охлаждением VC Liquid Cooler.

Ожидается, что смартфоны серии Huawei Nova 8 поступят в продажу до конца года.
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