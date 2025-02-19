Huawei представила тройной складной смартфон и другие устройства на презентации в Куала-Лумпуре

На глобальной презентации в Малайзии Huawei представила линейку устройств, включая первый коммерческий тройной складной смартфон Mate XT | ULTIMATE DESIGN, планшет с функциями ПК MatePad Pro 13,2”, наушники открытого типа FreeArc и фитнес-браслет Band 10.

Mate XT | ULTIMATE DESIGN: два направления складывания

Главная новинка — смартфон с тройным гибким экраном 10,2 дюйма. При толщине 3,6 мм в разложенном состоянии устройство поддерживает складывание внутрь и наружу. Механизм на основе ультратонкого стекла 322 см², по словам Huawei, обеспечивает повышенную прочность.Смартфон адаптирован для работы в книжной/альбомной ориентации, поддерживает многозадачность и оснащен камерой XMAGE с 10-ступенчатой диафрагмой (f/1.4–f/4.0).

MatePad Pro 13,2”: офисные задачи на планшете

Планшет с OLED-экраном 2,8K (1000 нит) и антибликовым покрытием PaperMatte позиционируется как альтернатива ноутбуку. Ключевая особенность — поддержка десктопной версии WPS Office и совместимость с клавиатурой/мышью.Для творческих задач добавлены приложения «Блокнот» и GoPaint. Аккумулятор 10 100 мА*ч с зарядкой SuperCharge (0–100% за 65 минут) призван решить проблему автономности.

FreeArc: спортивные наушники с памятью формы

Наушники открытого типа получили дужку из нитинолового сплава, подстраивающуюся под анатомию уха. 81,5% поверхности покрыто мягким силиконом. Звуковая система включает 17-мм излучатели и алгоритмы усиления басов.

Band 10: отслеживание эмоций через пульс

Обновленный фитнес-браслет анализирует эмоциональное состояние через вариабельность сердечного ритма и предлагает рекомендации по сну. Функция «Питомец Панда» визуализирует настроение на циферблате.