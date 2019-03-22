Huawei представит новый смартфон Huawei Enjoy 9e

25 марта в Китае компания Huawei проведет мероприятие, на котором будут представлены смартфоны Enjoy 9S и Enjoy 9e. Спецификации и изображения 9e уже просочились в интернет. Снимки Enjoy 9e показывают, что он похож на Enjoy 9S, за исключением того, что у него большая рамка с логотипом Huawei. Смартфон будет выпущен как минимум в трех цветах - коричневый, черный и синий.

Но коричневый вариант будет иметь заднюю часть с кожаной отделкой. Enjoy 9e будет иметь на борту - Helio P35 SoC, 3 ГБ ОЗУ и 6,08-дюймовый HD + дисплей. Он будет оснащен 32 ГБ встроенной памяти,с возможностью расширения до 512 ГБ. На задней панели расположится камера на 13 мегапикселей. Питаться смартфон будет от аккумулятора емкостью 3020 мАч.