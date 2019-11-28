Huawei представляет ноутбуки MateBook D14 и D15

Huawei представила ноутбуки MateBook D последнего поколения. Ноутбуки, которые используют процессоры AMD и Intel, а также дискретную графику от NVIDIA, будут предлагаться как с операционной системой Microsoft Windows 10, так и с Linux на некоторых SKU.

Новейшие ноутбуки Huawei MateBook D14 и MateBook D15 поставляются в алюминиевом корпусе с 14-дюймовым и 15,6-дюймовым дисплеями IPS Full-HD соответственно. Дисплеи предлагают максимальную яркость 250 нит и контрастность 800: 1. Внутри многих систем находится четырехъядерный процессор Intel Core i5 / i7 (Comet Lake) 10-го поколения в сочетании с графическим процессором NVIDIA GeForce MX 250, 8 ГБ или 16 ГБ памяти DDR4, а также твердотельный накопитель PCIe 256 ГБ или 512 ГБ. , В то же время Huawei также предложит SKU на базе процессоров AMD Ryzen 5 3500U со встроенной графикой Radeon Vega.

Ноутбуки Huawei MateBook D14 и D15 оснащены 2x2 Wi-Fi 5 с пропускной способностью до 1,73 Гбит / с, Bluetooth 5, одним разъемом USB 3.0 Type-C, тремя портами USB 2.0 / 3.0 Type-A, выходом HDMI и 3,5-мм разъем для наушников. В ноутбуках также есть сканер отпечатков пальцев, веб-камера, в которой скрываются клавиши, стереодинамики и набор микрофонов.

Первая модель оснащена батареей на 56 Втч, тогда как 15-дюймовая модель оснащена меньшей батареей на 42 Втч. Вместо этого Huawei предлагает жесткий диск емкостью 1 ТБ.