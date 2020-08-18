Huawei разрабатывает новый смартфон

Если вы следите за рынком современной электроники, то понимаете, что у компании Huawei сейчас достаточно серьезные проблемы. Дело в том, что производитель решил работать над своими гаджетами даже после того, как американское правительство ввело санкции. И теперь компании нужно делать нечто настолько крутое, насколько это вообще возможно, чтобы привлечь внимание аудитории. И компания приняла решение взять за основу технологию сканера отпечатков пальцев под дисплеем и фронтальной камеры под экраном. В итоге у смартфона будут все необходимые для пользователя возможности при полноценном дисплее. Конечно, сейчас устройство только разрабатывают, но в ближайшем будущем компания расскажет о новинке больше информации.

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