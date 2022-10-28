Huawei решила судиться с Amazon

Некоторое время назад появились первые новости о том, что компания Amazon планирует выйти на рынок электронных книг Китая со своими устройствами из линейки Kindle, но, видимо, этого не произойдёт. Дело в том, что компания Huawei, которая на самом деле является одним из крупнейших держателей патентов в Китая, заявила о том, что компания Amazon нарушила её патенты при производстве устройств с дисплеем на основе электронных чернил. Соответственно, теперь суд Китая должен решить, что прав, и в случае нарушения этих патентов компания Amazon будет отстранена от продажи своих гаджетов в стране. Либо же производителю придётся заплатить немаленький штраф и потом выплачивать деньги за лицензирования патентов в стране, где она планирует продавать свои устройства.

Стоит отметить, что у Huawei на самом деле огромный арсенал патентов на любой вкус — общая база патентов китайского гиганта насчитывает 110 тысяч наименований, львиная доля которых действует в Европе и даже США, где производитель официально внесён в чёрный список. Вероятно, это позволяет компании неплохо зарабатывать даже не имея на руках производства смартфонов в тех масштабах, которое было до санкций со стороны США, плюс это существенно снизит прибыль Amazon от выхода на рынок Китая. Всё же тут огромная аудитория потенциальных покупателей, до которой американский гигант вполне может никогда и не добраться с учётом текущих событий. Интересно, как в итоге будет решена данная ситуация.
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