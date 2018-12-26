Huawei установила собственный рекорд продаж в более 200 миллионов телефонов

Huawei быстро двигается к своей цели - обогнать Samsung как крупнейшего производителя телефонов в 2020 году. Китайский производитель телефонов сообщил, что в этом году он продал более 200 миллионов телефонов, что является рекордным показателем по сравнению с 153 миллионами устройств в 2017 году.

Способствовало успеху выпуск серий P20 и Mate 20, поставки которых составили 16 миллионов и 5 миллионов единиц соответственно. Кроме того, серия Nova была продана в количестве более 65 миллионов единиц с момента ее дебюта в 2016 году. Серия Honor также имела успех, причем Honor 10 и Honor View 10 были выделены как факторы, способствующие ее успеху. Заглядывая в будущее, Huawei может столкнуться с серьезной проблемой сохранения своей динамики. Продолжающаяся торговая война с США, арест их финансового директора, запреты устройств на западных рынках, а также перенасыщенный рынок смартфонов повлияет на продажи в ближайшие несколько лет.