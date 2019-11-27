Huawei выпускает флагманский планшет MatePad Pro

2019-11-27, Автор - Салават Шайхутдинов; Продукт - Huawei MatePad Pro ; [54]
Компания Huawei представила свой высококлассный планшет MatePad Pro, который может конкурировать с iPad Pro от Apple, а также с Galaxy Tab S6 от Samsung. Планшет оснащен большим дисплеем с камерой для перфорации для селфи, а также высококлассным SoC от Huawei.

Huawei MatePad Pro поставляется в алюминиевом корпусе толщиной 7,2 мм с 4,9-миллиметровой рамкой, имеющим 10,8-дюймовый AMOLED-дисплей с соотношением сторон 16:10 и разрешением 2560x1600. Оснащен 8-мегапиксельной селфи-камерой, а основная камера на задней панели планшета имеет 13-мегапиксельную CMOS-сенсор и светодиодную вспышку. Планшет основан на прикладном процессоре HiSilicon Kirin 990 от Huawei в сочетании с 6 ГБ или 8 ГБ ОЗУ, а также 128 ГБ или 256 ГБ флэш-памяти NAND.

Между тем, Huawei первоначально будет предлагать планшет в конфигурациях только с Wi-Fi, а также Wi-Fi с версией 4G / LTE, а модель 5G появится в первом квартале следующего года. MatePad Pro будет поставляться со стилусом M-Pen, также Huawei оснастила его аккумулятором емкостью 7250 мАч, который можно заряжать с помощью беспроводной зарядки SuperWharger 40 Вт или 15 Вт .

MatePad Pro основан на Google Android 10 с EMUI 10, но в нем отсутствует пакет Google Play и Mobile Services, что сделает его значительно менее конкурентоспособным за пределами Китая. Кроме того, у планшета есть режим ноутбука, который упростит его использование для продуктивных приложений.

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