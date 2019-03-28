Huawei выпустила чехол для P30

В ходе презентации двух новых смартфонов компании Huawei выяснилось, что у старшей модели P30 Pro есть функция беспроводной зарядки, а вот у младшей модели этого нет. Конечно, для столь дорогого смартфона это большой недостаток, но и его бренд решил очень быстро прикрыть благодаря новому чехлу P30 Wireless Charging Case. Он дает возможность смартфону заряжаться через беспроводную технологию, так как внутри чехла есть все необходимые элементы. Если заряжать смартфон через фирменную зарядку от Huawei, то вы получите 10 Вт, чего предостаточно для быстрой зарядки батареи. Стоимость чехла пока что не раскрывается, но выглядит он достаточно круто и для фанатов данного флагмана будет настоящим подарком. Даже текстура приятная.