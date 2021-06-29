Huawei выпустила детский планшет MatePad T 10 Kids Edition

Компания Huawei объявила о выпуске планшета для детей MatePad T 10 Kids Edition. Планшет станет идеальным помощником для детей в их обучении.

MatePad T 10 Kids Edition оснащен процессором Kirin 710A, дисплеем размером 9,7-дюймов с разрешением 1280 x 800 пикселей. Устройство работает на операционной системе Android 10 с пользовательским интерфейсом EMIU 10.1. Планшет поставляется в комплектации с 16 ГБ или 32 ГБ, можно расширить с помощью карты microSD. MatePad T 10 Kids Edition имеет аккумулятор емкостью 5100 мАч. Варианты подключения включают GPS, Bluetooth 5.1 и Wi-Fi 5. В планшете есть 5 МП задняя камера и селфи-камера на 2 МП.

Детский планшет продается по цене 200 долларов.