Huawei выпустит новый планшет 20 апреля

Скорее всего, новый планшет получит название MatePad Pro 2, который будет оснащен процессором Kirin 9000. Этот планшет также будет оснащен большим 12,2-дюймовым OLED-дисплеем от Samsung, а также будет поддерживать сеть 5G.
Возможно планшет будет работать на операционной системе HarmonyOS из коробки. HarmonyOS - это патентованная операционная система, разработанная китайским производителем бытовой электроники. Это программное обеспечение может быть эксклюзивным только для китайского рынка. К сожалению, более подробные сведения о MatePad Pro 2 в настоящее время неизвестны.