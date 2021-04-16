Huawei выпустит новый планшет 20 апреля

Китайская компания Huawei готовится к запуску нового планшета. Компания представит новое устройство на мероприятии 20 апреля 2021 года.

Скорее всего, новый планшет получит название MatePad Pro 2, который будет оснащен процессором Kirin 9000. Этот планшет также будет оснащен большим 12,2-дюймовым OLED-дисплеем от Samsung, а также будет поддерживать сеть 5G.

Возможно планшет будет работать на операционной системе HarmonyOS из коробки. HarmonyOS - это патентованная операционная система, разработанная китайским производителем бытовой электроники. Это программное обеспечение может быть эксклюзивным только для китайского рынка. К сожалению, более подробные сведения о MatePad Pro 2 в настоящее время неизвестны.
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