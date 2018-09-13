Huawei высмеяла новый iPhone

После презентации Apple у многих сложилось впечатление, что производитель не показал ничего нового. Буквально спустя несколько часов после мероприятия компания Huawei в своем Твиттере поблагодарила Apple за то, что в iPhone не появилось ничего нового. Новость быстро облетела интернет и шутку китайской компании оценили абсолютно все. Действительно, раньше яблочная компания запускала крутые смартфоны с инновациями, а теперь просто сменила цвет корпуса и немного улучшила камеру. Это явно не тот уровень, на который рассчитывали пользователи. Теперь остается лишь ждать релизов конкурентов, которые явно получили зеленый свет на свои инновации. Можно спокойно уделать Apple на рынке флагманом за счет крутого решения или нового дизайна. Да и в плане процессоров тоже есть простор для фантазии.