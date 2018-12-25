Huawei вновь бьет рекорды продаж

Компания Huawei поставила новый рекорд и продала более 200 миллионов смартфонов в 2018 году. Новость крайне интересная, ведь еще восемь лет назад, в 2010 году, компания смогла реализовать лишь 3 миллиона своих смартфонов. В 2017 году этот же показатель составил 153 миллиона смартфонов, а еще за год бренд смог нарастить преимущество еще на 50 миллионов проданных устройств. Видимо, покупатели поверили в китайский бренд, который отличается высоким качеством продукции, отличным дизайном и производительной начинкой. Плюс, в этом году производитель показал целую россыпь действительно крутых смартфонов, которые даже на фоне именитых конкурентов выглядели солидно. Будем ждать в следующем году новых продуктов, способных покорить наши сердца.