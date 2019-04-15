Huawei запатентовал смартфон с тройной селфи-камерой

Устройство Huawei, показанное в рассматриваемом патенте, имеет неизбежную выемку в верхней части дисплея. На этот раз, наличие выемки практически необходимо, учитывая, что внутри него размещены 3 сенсора.

В дополнение к основному датчику, дополнительный может отвечать за получение глубины и улучшать снимки с эффектом боке. Третий датчик может быть широкоугольной линзой , чтобы дать новую перспективу вашим селфи. Пока остается неизвестным решит ли компания выпустить такое устройство на массовый рынок или нет.