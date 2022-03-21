Huawei запустила в продажу новые телевизоры Huawei Vision S

Huawei начала продавать серию Vision S в Европе. Huawei анонсировала телевизоры Vision S почти год назад, но только летом Vision S 55 и Vision S 65 вышли на другие рынки. Неудивительно, что Huawei не обновляла ни один из телевизоров для их европейского выпуска, хотя предлагает оба телевизора по бюджетным ценам, учитывая их характеристики.

Оба телевизора Vision S имеют 4K дисплеи, которые работают на частоте 120 Гц. К сожалению, Huawei оснастила телевизоры тремя портами HDMI 2.0, что делает их несовместимыми с режимами высокой частоты обновления, предлагаемыми PlayStation 5 и Xbox Series X.

Кроме того, телевизоры имеют один порт USB 3.0 Type-A, шесть микрофонов, веб-камеру на 13 Мп и четыре динамика. Телевизоры обеспечивают коэффициент контрастности 5000:1, пиковую яркость 350 кд/м² и 92-процентный охват цветового пространства DCI-P3. Vision S 55 и Vision S 65 работают под управлением HarmonyOS 2, собственной операционной системы Huawei.