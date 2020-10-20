HyperX Cloud II Wireless поражает автономностью

В последнее время пользователи стали все меньше думать о том, чтобы приобрести проводные наушники — все чаще речь идет о беспроводном варианте, который предоставляет больше гибкости, больше удобства и при этом не требует таскать с собой провода. Ярким примером того, что на этом рынке явно идет активное развитие, выступает модель наушников HyperX Cloud II Wireless. Они стоят всего 150 долларов, что не очень дорого на самом деле, при этом устройство обеспечивает пользователя длительностью автономной работы в 30 часов. Этого предостаточно, чтобы вы с комфортом играли неделю, после чего поставили устройство на зарядку и потом пользовались столько же. Вопрос только в том, насколько вам нужна именно беспроводная версия наушников.