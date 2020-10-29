HyperX Pulsefire Haste весит 60 грамм

В последнее время геймеры весьма активно занимаются тем, что выбирают себе компактные игровые мышки, клавиатуры и коврики, так как это нечто вроде тренда. Однако стоит понимать, что далеко не всем нужна легкость — кто-то отдает предпочтение продвинутым характеристикам, надежности и удобству ПО. В мышке HyperX Pulsefire Haste решили всё это объединить, чтобы потенциальный покупатель получал просто шикарное устройство со стильным дизайном, минимальным весом и весьма продвинутыми характеристиками. Этого вполне достаточно для того, чтобы пользователь наслаждался устройством, с комфортом работал или играл. Стоимость для рынка России пока не названа, но ранее производитель радовал нас доступной периферией. Не думаю, что ситуация изменится.