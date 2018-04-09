HyperX показала мышку

Компания HyperX показала свою новую игровую мышку Pulsefire Surge RGB, которая отлично справляется с конкурентами уже на момент анонса. Данный продукт выполнен в достаточно привлекательном дизайне, здесь есть и RGB подсветка по всему корпусу, и матовый пластик, который отлично подходит под вашу ладонь, и прочие мелкие преимущества. Стоит отметить, что новинка стоит 70 долларов, это далеко не низкая стоимость для игровой периферии, но и начинка здесь соответствует стоимости. Для многих фанатов продукции этой компании новинка станет отличной возможность собрать полный комплект одного бренда и играть потом с удовольствием и комфортом. Посмотрим, за сколько новую мышку будут продавать на территории нашей страны, если цена будет адекватной, то можно спокойно брать и пользоваться.