HyperX представила периферию с зарядкой

Если вы следите за рынком игровой периферии, то знаете, что компания HyperX довольно давно и очень прочно засела на топе продаж. Все дело в технологиях, которые бренд не боится использовать, и в качестве конечного продукта, которое всегда на высоком уровне. Теперь вот производитель анонсировал свои новые устройства, которые работают при поддержке беспроводной зарядки. Вы сможете зарядить свою мышку или даже клавиатуру от любой зарядки, которая поддерживает Qi, что является серьезной победой. Правда, пока что стоимость устройств никто не называет, но мы думаем, что продукт не может быть слишком уж дорогим. Ранее HyperX радовала нас доступными ценами на свои новинки, которые были на голову лучше своих конкурентов. Ждем релиза.