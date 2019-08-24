HyperX представляет новую беспроводную периферию

База ChargePlay

HyperX представляет новый набор беспроводных игровых периферийных устройств с зарядной базой.База ChargePlay - это центр, в котором используется несколько точек зарядки, так что можно заряжать два устройства с поддержкой Qi одновременно по 10 Вт. ChargePlay Base также имеет собственный экран контроля заряда батареи.

Гарнитура Cloud Flight S

Гарнитура Cloud Flight S обеспечивает до 30 часов автономной работы от батареи и обладает настраиваемым виртуальным объемным звуком HyperX 7.1 и встроенным звуковым микшером для игр и чатов. Беспроводное соединение работает на частоте 2,4 ГГц, и зарядка совместима с любым беспроводным зарядным устройством Qi, поэтому, если есть собственная база для беспроводной зарядки, можно использовать ее вместо собственной базы ChargePlay HyperX.

Игровая мышь HyperX Pulsefire Dart

HyperX Pulsefire Dart - первая беспроводная игровая мышь компании. Он использует датчик Pixart 3389 и поставляется с тремя предустановленными настройками DPI с разрешением 800 DPI, 1600 DPI и 3200 DPI. Коммутаторы Omron используются для длительных быстрых нажатий, функции RGB-освещения и функции макрос-кнопок также можно настроить с помощью программного обеспечения HyperX NGENUITY.