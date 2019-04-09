HyperX выпустила две новые гарнитуры

Компания HyperX, которую геймеры знают и любят, выпустила в свет две новых гарнитуры, которые могут похвастаться беспроводным подключением. Их главное преимущество в стоимости, ведь за гарнитуры Cloud Stinger Wireless и Cloud Alpha Purple Edition просят всего 100 долларов. Для текущего рынка это прямо шикарная стоимость и никто из конкурентов ничего подобного предложить не может. Вы просто выбираете себе цвет, для девушек есть розовый вариант, и спокойно играете в любимые игры без проводов, получая массу удовольствия от процесса. Беспроводные гарнитуры отлично подходят для активных игр, ведь вас ничего не сковывает и можно не переживать о проблемах со шнуром. Да и при такой стоимости новинки очень быстро найдут своего покупателя, я уверен.