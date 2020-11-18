HyperX x Ducky One 2 Mini теперь полностью в черном исполнении

HyperX представила лимитированную версию клавиатуры x Ducky One 2 Mini полностью в черном исполнении.

Первая версия клавиатуры HyperX x Ducky One 2 Mini была выпущена в мае этого года и полностью распродана. Теперь HyperX и DuckyChannel выпустили полностью черную версию.

Клавиатура представлена в маленьком формате. Новинка имеет механические переключатели HyperX Red со сроком службы 80 миллионов нажатий. Клавиши оснащены RGB-светодиодами. Программное обеспечение Ducky Macro 2.0 позволяет создать и сохранять макросы.

HyperX x Ducky One 2 Mini имеет прочную конструкцию с регулировкой угла наклона. Подключение клавиатуры осуществляется через съемный кабель USB Type-C.

Игровая клавиатура HyperX x Ducky One 2 Mini скоро поступит в продажу.