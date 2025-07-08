ИИ-функции Microsoft появятся на десктопе благодаря чипам Intel Arrow Lake

Изначально новые ИИ-функции операционной системы Windows от Microsoft появились только на ноутбуках серии Copilot Plus, выпущенных в прошлом году, но теперь ситуация может измениться. Благодаря предстоящему обновлению настольных процессоров Intel Arrow Lake, эти возможности, похоже, доберутся и до полноценного десктопа. Хотя первые настольные процессоры Intel Core Ultra с NPU появились ещё в октябре, они не соответствовали требованиям Microsoft для Copilot Plus — не хватало вычислительной мощности, необходимой для достижения порога в 40 TOPS. Однако, судя по информации инсайдеров, компания Intel готовит обновление Arrow Lake Refresh, в котором будет улучшенный NPU с более высокими частотами и производительностью, достаточной для поддержки Copilot Plus.

Ожидается, что новая линейка процессоров Core Ultra 200 получит архитектуру NPU 4 — ту же, что используется в мобильных чипах Intel Lunar Lake, которые уже обеспечивают поддержку Copilot Plus. Это может означать, что полноценные настольные ПК, а не только компактные устройства и моноблоки с мобильными чипами, впервые получат поддержку ИИ-функций от Microsoft. Однако основным изменением в Arrow Lake Refresh станет именно улучшенный NPU — дополнительные ядра центрального процессора или встроенной графики не планируются. Это может очень разочаровать геймеров, ожидавших от Intel более серьёзного шага в сторону конкуренции с AMD в игровом сегменте настольных процессоров.
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