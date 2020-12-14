IMILAB C20 - не просто камера видеонаблюдения

В последнее время тема умного дома весьма активно развивается во всех направлениях, предоставляя пользователю возможность не переживать о множестве моментов. К примеру, производитель представил умную камеру видеонаблюдения IMILAB C20, которая умеет определять людей в кадре, к ней можно получить доступ через смартфон, при этом вы без труда можете управлять углом обзора и прочими тонкими настройками. Для тех, кто хочет следить за своим жилищем, наблюдать за домашними питомцами или ребенком, это идеальное решение за адекватные деньги. Настоятельно рекомендуем присмотреться к устройству, так как прямых конкурентов у IMILAB C20 при такой стоимости крайне мало. Отличный вариант создать умный дом за адекватные деньги.

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