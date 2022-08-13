IN WIN представила Mini-ITX корпус Chopin MAX

Компания IN WIN добавляет в свой ассортимент новый корпус Chopin MAX.

Chopin MAX - это обновленная и модернизированная версия корпуса InWin Chopin. Он получил обновленную панель ввода/вывода, который теперь включает порт USB 3.2 Gen2x2 Type-C для поддержки устройств USB-C. Модель имеет ультратонкий форм-фактор Mini-ITX, обеспечивая бескомпромиссное качество и функциональность в 3,3-литровом корпусе.

Chopin MAX поставляется с предустановленным блоком питания InWin 80PLUS Gold 200 Вт. Он также поддерживает процессорные кулеры высотой до 54 мм. Есть поддержка до двух 2,5-дюймовых дисков.

Стоимость корпуса IN WIN Chopin MAX не раскрыта.