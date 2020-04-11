IN WIN выпустила необычный mini-ITX корпус B1 для ПК

2020-04-11, Автор - Ramil; Продукт - IN WIN B1; [112]
Компания IN WIN выпустила корпус B1 с необычным дизайном. Основными особенностями корпуса является малая площадь для комплектующих, вентиляционные отверстия оригинальной формы.

Корпус предлагает установку материнских плат форм-фактора mini-ITX. Идеальный вариант для дома и офиса. В корпус уже встроен блок питания мощностью 200 Вт сертификата 80 PLUS Gold IN WIN. Также установлен 80 мм вентилятор и пылевые фильтры.

IN WIN B1 сконструирован таким образом, что обеспечивает дизайн и производительность. Корпус выполнен из пластика и закаленного стекла.

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