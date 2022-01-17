INNOCN представила монитор 27C1U для профессионалов

Многоцелевой портативный монитор INNOCN 27C1U представляет собой технологические решения для дома и офиса. Монитор имеет элегантный и практичный дизайн, расширенные возможности эргономики и подключения дополнительных устройств.

27-дюймовый монитор 27C1U обеспечивает максимальное разрешение 4K (3840 X 2160 пикселей), яркость 400 нит, более 1,07 млрд цветов, соотношение сторон 16: 9, контрастность 1000: 1, широкие углы обзора до 178 градусов, поддержку технологии HDR40 и FreeSync.

На задней панели есть большое количество разъемов, среди которых один DisplayPort (DP1.4), 3,5-мм аудиоразъем, один порт USB-B. Также есть один порт USB-C, два порта HDMI 2.0 и два порта USB 3.0. INNOCN 27C1U хорошо работает с игровыми консолями, включая Nintendo Switch, Xbox, PlayStation 3, 4 и 5 благодаря доступным разъемам. Эргономическая подставка позволяет регулировать монитор в разных плоскостях. В мониторе есть два встроенных динамика мощностью 5 Вт.

Стоимость монитора производитель не раскрывает.