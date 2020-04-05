INWIN представила новый корпус mid-Tower INWIN 216

Производитель корпусов INWIN представила новую модель INWIN 216. Корпус имеет прекрасный вид формата mid-Tower. Левая сторона изготовлена из закаленного стекла.

Корпус поддерживает установку материнских плат до E-ATX форм-фактора. Максимальная высота процессорного кулера составляет 166 мм, а видеокарты длиной до 380 мм, а также реализована вертикальная установка видеокарты. Внутри корпуса достаточно места для систем водяного охлаждения.

Передняя панель оборудована двумя разъемами USB 3.0 и 3,5 мм аудиоразъемом DH Audio. Доступно два 3,5 и 2,5 дюймовых отсека для накопителей. Доступность и цена корпуса INWIN 216 не озвучена.