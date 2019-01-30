IPad Mini 5 и iPad 2019 имеют поддержку Apple Pencil и Smart Keyboard

Спустя три года после последнего обновления серии iPad Mini, Apple наконец-то собирается представить модель пятого поколения в этом году. Компактный планшет может поддерживать несколько самых популярных аксессуаров Apple, таких как, Apple Pencil и популярный чехол Smart Keyboard. Эта поддержка распространяется и на обновленный iPad шестого поколения, который будет иметь увеличенный 10-дюймовый дисплей.

В новинках следует ожидать более тонкие лицевые панели. Устройства могут быть представлены к концу марта на ежегодном мероприятии компании Apple. Здесь к ним также могут присоединиться AirPower, обновленные AirPods, служба потокового видео и возможно, даже iPod Touch 7-го поколения.