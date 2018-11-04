IPad продолжает оставаться самым популярным планшетом в мире

2018-11-04, Автор - Anna; Продукт - IPad; [106]
IPad по-прежнему является самым продаваемым планшетом в мире последнего квартала 2018 года по последними данным исследовательской фирмы IDC. Apple собрала около 27% от общей доли рынка планшетов в мире. Продано 9,7 миллионов устройств за последние три месяца.

Это почти вдвое больше, чем у ближайшего конкурента Samsung, который поставил 5,3 миллиона единиц и имел рыночную долю в 14,6%. Microsoft, с линейкой Surface Pro, не попала в список лучших производителей планшетов. В целом, мировой рынок планшетов снизился на 8,6%, а мировые поставки сократились на 36,4 миллиона. Ожидается, что недавно анонсированные iPad iPad Pros с Face ID и новым Apple Pencil помогут компании увеличить продажи.

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