IPhone XR 2019 года будет поддерживать более высокие скорости LTE

Из-за современной конструкции антенны iPhone XR бюджетный флагман работает не так хорошо, как премиальная линейка iPhone XS, когда речь идет о подключении LTE. Однако с моделью 2019 года все может измениться.

iPhone XR 2019 года будет иметь четыре отдельные антенны, вместо двух, которые используются в моделях текущего поколения. Дополнительные антенны означают, что iPhone XR следующего поколения будет способен передавать больше данных одновременно, что позволяет повысить скорость передачи данных LTE. Помимо обновленной компоновки антенны, модель 2019, как ожидается, будет иметь двойную камеру, которая будет использовать основной 14-мегапиксельный датчик и дополнительную 10-мегапиксельную камеру. Завершение настройки смартфона, скорее всего, будет с обновленным процессором, меньшим вырезом и более тонкими лицевыми панелями, хотя ЖК-панель будет сохранена.