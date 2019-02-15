IQOO начнет выпуск со складного смартфона

Всего несколько дней назад Vivo анонсировала собственный суббренд под названием IQOO.

Согласно сообщениям, этот новый бренд будет выпускать премиальные смартфоны стоимостью более 700 долларов. Это означает, что в ближайшем будущем мы можем ожидать появления устройств флагманского уровня от IQOO. Тем не менее, новая утечка теперь предполагает, что их первый смартфон будет иметь складной дизайн. Утечка рендеринга предположительно выполнена из складного смартфона под брендом IQOO и была размещена на Weibo. Рендеры не означают, что IQOO действительно скоро выпустит складное устройство. Как видно из рендеринга, телефон имеет складной дизайн, но нет никаких признаков фронтальной камеры.