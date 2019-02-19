IQOO раскрыла спецификации своего будущего смартфона

Суббренд компании IQOO VIVO раскрыла свои спецификации будущего смартфона. Новое устройство, название которого пока неизвестно, будет поставляться с чипсетом Snapdragon 855, 12 ГБ оперативной памяти и 44 Вт с быстрой зарядкой, превосходя производителей, таких как Huawei и OnePlus, с соответствующими стандартами 40 и 30 Вт. Новый смартфон будет не только мощным, но и с мощной батареей и большим объемом памяти - 256 ГБ. Аккумулятор будет на 4000 мАч и будет заряжаться через порт USB-C. О камере мало информации, но, по крайней мере, в ней будет режим Super HDR.