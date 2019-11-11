Ice Universe раскрыл дизайн Samsung Galaxy S11

2019-11-11, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Samsung Galaxy S11; [64]
Пару дней назад авторитетный искатель утечек Бенджамин Гескин опубликовал первые изображения флагманских смартфонов Samsung Galaxy S11. Сегодня своим видением грядущей новинки поделился другой инсайдер – Ice Universe. Надо заметить, что его рендер мало отличается от картинок Гескина. Это значит, что передняя панель Galaxy S11 действительно будет выглядеть примерно так. Что до характеристик, то новым корейским флагманам прочат врезанную в дисплей камеру для селфи и многомодульную основную камеру с главным датчиком изображения разрешением 108 Мп и продвинутым зумом. Официальный анонс смартфонов ожидается в конце февраля 2020 года.


Комментарии и отзывы Samsung Galaxy S11
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