Игровая компьютерная мышь OKLICK 975GW SWAMP: точность и удобство в играх

OKLICK представляет нового представителя семейства игровых мышек – OKLICK 975GW SWAMP. Многофункциональная мышка имеет в наличии сразу 6 клавиш. Боковые клавиши «Вперёд» и «Назад» позволяют быстро переключать оружие в динамичных шутерах.
Мышь подключается при помощи компактного USB-ресивера, который работает на частоте 2.4 ГГц. Для работы не требуются батарейки, благодаря встроенной Li-Pol батарее.
В устройстве реализована возможность динамического изменения разрешения «на лету» от 800 до 2400 dpi. Благодаря широкому диапазону частот, мышь подойдёт как для любителей быстрых сетевых игр, так и для тех, кто привык наслаждаться стратегическими играми.
В комплектацию входят: само устройство, руководство пользователя и кабель для зарядки.
Мышь подключается при помощи компактного USB-ресивера, который работает на частоте 2.4 ГГц. Для работы не требуются батарейки, благодаря встроенной Li-Pol батарее.
Симметричная форма и Soft-Touch покрытие обеспечивают удобство от работы, даже при длительном использовании. Мышка имеет встроенную 7-цветную LED-подсветку, которая плавно переливается по стильной текстуре из множества полосок.
В устройстве реализована возможность динамического изменения разрешения «на лету» от 800 до 2400 dpi. Благодаря широкому диапазону частот, мышь подойдёт как для любителей быстрых сетевых игр, так и для тех, кто привык наслаждаться стратегическими играми.
Мышка оснащена microUSB кабелем для подзарядки. Мышь не требует установки драйверов и автоматически определяется системой после подключения в свободный USB-порт.
В комплектацию входят: само устройство, руководство пользователя и кабель для зарядки.