Игровая компьютерная мышь OKLICK 975GW SWAMP: точность и удобство в играх

OKLICK представляет нового представителя семейства игровых мышек – OKLICK 975GW SWAMP. Многофункциональная мышка имеет в наличии сразу 6 клавиш. Боковые клавиши «Вперёд» и «Назад» позволяют быстро переключать оружие в динамичных шутерах.Мышь подключается при помощи компактного USB-ресивера, который работает на частоте 2.4 ГГц. Для работы не требуются батарейки, благодаря встроенной Li-Pol батарее.

Симметричная форма и Soft-Touch покрытие обеспечивают удобство от работы, даже при длительном использовании. Мышка имеет встроенную 7-цветную LED-подсветку, которая плавно переливается по стильной текстуре из множества полосок.В устройстве реализована возможность динамического изменения разрешения «на лету» от 800 до 2400 dpi. Благодаря широкому диапазону частот, мышь подойдёт как для любителей быстрых сетевых игр, так и для тех, кто привык наслаждаться стратегическими играми.

Мышка оснащена microUSB кабелем для подзарядки. Мышь не требует установки драйверов и автоматически определяется системой после подключения в свободный USB-порт.В комплектацию входят: само устройство, руководство пользователя и кабель для зарядки.