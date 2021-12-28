Игровая мышь XPG Vault Concept со встроенным SSD

XPG только что анонсировала новую концепцию игровой мышки. Это игровая мышь с RGB-подсветкой, которая ничем не отличается от тысячи вариантов, доступных на рынке. Мышь оснащена встроенным SSD-накопителем емкостью 1 ТБ.

Для тех, кто не знает, XPG - это суббренд китайского производителя памяти ADATA для игр и киберспорта. Его дочерняя компания производит ряд продуктов, связанных с играми, и теперь его последняя концепция раздвигает границы нормы. Мышь со встроенным хранилищем не является чем-то необычным, поскольку многие предлагают небольшое хранилище для хранения макросов и других предпочтений игрока, Vault полностью выводит его на новый уровень. Представьте, что ваша мышь способна хранить игры объемом 1 ТБ, чтобы ваши игровые библиотеки были удобными для переносимости. Мышь поддерживает подключение через USB Type C, так как это проводная мышь. Простое подключение к любому ПК или ноутбуку даст вам доступ к хранилищу.