Игровая мышь Zephyr поставляется с маленьким вентилятором

Другими словами, в мышке есть встроенный вентилятор. Но многие игровые компании сегодня сосредоточены на создании все более легких и шустрых мышей, и Zephyr Gaming не забыла об этом и вес мышки составил всего лишь 68 грамм. Сенсор мышки представляет собой оптический датчик PixArt PMW 3389 , который поддерживает от 100 до 16 000 точек на дюйм. Можно переключаться между пятью различными предустановками - 800 точек на дюйм, 1600 точек на дюйм, 3200 точек на дюйм, 6400 точек на дюйм и 16 000 точек на дюйм - с помощью кнопки DPI под колесом прокрутки. Датчик PMW 3389 - является одним из лучших на рынке.
Эффекты освещения RGB можно настроить с помощью аппаратных кнопок, всего семь режимов освещения.
Габариты мышки составляет 121,6 x 65,15 x 40,7 мм. Это довольно большая мышь, которая лучше подходит для людей со средними и большими руками. Новинка будет продаваться по цене 158 долларов США.