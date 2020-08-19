Игровая мышь Zephyr поставляется с маленьким вентилятором

Потные ладони могут стать настоящей проблемой для некоторых людей. Некоторые решают эту проблему, наклеивая на мышей прорезиненную ленту для захвата, но компания Zephyr Gaming думают иначе, они остановились на более продвинутом решении, создав мышку с активным охлаждением.

Другими словами, в мышке есть встроенный вентилятор. Но многие игровые компании сегодня сосредоточены на создании все более легких и шустрых мышей, и Zephyr Gaming не забыла об этом и вес мышки составил всего лишь 68 грамм.

Сенсор мышки представляет собой оптический датчик PixArt PMW 3389 , который поддерживает от 100 до 16 000 точек на дюйм. Можно переключаться между пятью различными предустановками - 800 точек на дюйм, 1600 точек на дюйм, 3200 точек на дюйм, 6400 точек на дюйм и 16 000 точек на дюйм - с помощью кнопки DPI под колесом прокрутки. Датчик PMW 3389 - является одним из лучших на рынке.

Эффекты освещения RGB можно настроить с помощью аппаратных кнопок, всего семь режимов освещения.

Габариты мышки составляет 121,6 x 65,15 x 40,7 мм. Это довольно большая мышь, которая лучше подходит для людей со средними и большими руками. Новинка будет продаваться по цене 158 долларов США.