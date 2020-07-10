Игровая мышь со встроенным вентилятором 10000 об/мин

Производитель игровой периферии Mindshunter стремится решить проблему потеющих ладоней в период длительных игровых сессий.

Mindshunter создала игровую мышь Zephyr со встроенным вентилятором, который прячется эргономическом корпусе с отверстиями, чтобы воздух попадал на ладонь пользователя. Можно выбрать между тремя режимами - 4000 об/мин, 7000 об/мин и 10000 об/мин.

Другие функции включают переключатели Omron, датчик PixArt 3389 разрешением до 16000 точек на дюйм с выделенной кнопкой переключения DPI, две дополнительные кнопки на левой стороне и конечно же, RGB-освещение. Манипулятор весит 68 грамм и оценена в $ 160.