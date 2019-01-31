Игровые десктопы MSI Infinite X 9th оснащаются CPU вплоть до Core i9-9900K

Компания MSI представила игровые десктопы Infinite X 9th, главной особенностью которых стали процессоры Intel Core девятого поколения. Предусмотрено две версии, Infinite X 9th и Infinite X Plus 9th, которые отличаются материнскими платами на основе набора логики Z370 и Z390, соответственно. ПК оснащаются процессорами вплоть до Intel Core i9-9900K», видеокартой GeForce RTX 2080 Ti и более доступными моделями, двумя накопителями формата 3,5 дюйма, одним 2,5 дюймовым накопителем и двумя SSD формата M.2, до 64 ГБ оперативной памяти, настраиваемой подсветкой, ручкой для переноски и жидкостной системой охлаждения для конфигураций с топовыми процессорами. Масса компьютера равна 15 кг. Цена и дата начала продаж пока не сообщаются.