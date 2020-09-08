Игровые мониторы с частотой 360 Гц и поддержкой NVIDIA Reflex в конце этого года

Новая технология NVIDIA Reflex с низкой задержкой обещает обеспечить еще более быстрое реагирование на соревновательные игры. Новые мониторы появятся от Acer, Alienware, ASUS и MSI.

Это 24,5 дюймовые мониторы, ориентированные на киберспорт, со скромным разрешением 1920 x 1080 пикселей. Изюминкой является их невероятно быстрая частота обновления 360 Гц, и они также будут первыми, кто должным образом поддерживает анализатор задержки NVIDIA Reflex, который позволяет измерять сквозную задержку системы без использования сложного и дорогого оборудования.

Acer Predator X25 , Alienware 25, ASUS ROG Swift PG259QN и MSI Oculux NXG253R получат поддержку G-Sync. Компания NVIDIA рекламирует эти новые дисплеи как наиболее подходящие для киберспорта и соревнований. Мониторы не только имеют частоту обновления 360 Гц, но и используют технологию IPS нового поколения и технологию Ultra Low Motion Blur для улучшения четкости изображения.