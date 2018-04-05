Игровые ноутбуки AORUS: X9 DT, X7 DT V8 и X5 V8 на процессоре i9-8950HK

AORUS анонсирует 8-е поколение ноутбуков X7 DT и X5 с 8-Gen Intel i7-8850H с разгоном. Более того X9 DT, теперь имеет графический чип GeForce GTX 1080 с G-SYNC и восьмиядерным процессором Intel i9-8950HK.С появлением новых процессоров 8-го поколения от Intel появится новое поколение игровых ноутбуков AORUS. Обновление включает в себя X5 v8, X7 DT v8 и X9 DT. Обе версии v8 выбрали 8-поколение Intel® Core ™ i7-8850H и X9 DT с флагманскими спецификациями с первым процессором Intel® i9 серии, который будет установлен на ноутбуке.