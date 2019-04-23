Компания ASUS выпустит в этом году новые игровые ноутбуки ASUS Zephyrus, они будут оснащены процессорами Intel Cоre 9-го поколения, новейшей RTX графикой от NVIDIA и невероятно быстрыми 240 Гц дисплеями.

ASUS Zephyrus M и S оснащены процессором Intel Core i7-9750H 9-го поколения, 32 ГБ оперативной памяти DDR4 и возможностью выбора дисплеев 144 Гц или 240 Гц 1080p. Они оба весят около 2 кг. Основным отличием являются их графические процессоры: Zephyrus S оснащен NVIDIA RTX 2060, либо 2070, которые охлаждаются активной аэродинамической системой ASUS вместе с G-SYNC для сглаживания игрового процесса. Zephyrus M ограничен видеокартой 2060 с более простой установкой охлаждения и без G-SYNC. Обе системы должны спокойно тянуть современные игры в формате 1080p.

ASUS Zephyrus G оснащен мобильным процессором Ryzen 7 и он работает на графическом процессоре GTX 1660 Ti от NVIDIA. Тем не менее, это хороший вариант, за 1199 долларов, поскольку он также будет иметь 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ SSD. Zephyrus G может быть отличным вариантом для человека с ограниченным бюджетом, который хочет что-то более изящное, чем обычный дешевый игровой ноутбук. Все ноутбуки Zephyrus также поддерживают зарядку USB-C.