Игровые телевизоры Hisense E75 появились в продаже

Компания Hisense дала старт китайским продажам «игрового» телевизора Hisense E75, который оценен в 563 доллара за 55-дюймовую версию и 774 доллара за 65-дюймовый вариант. Новинки характеризуются матрицей с разрешением 4K, поддержкой расширенного динамического диапазона HDR, частотой обновления 120 Гц, 130% охватом цветовой гаммы BT.709, поддержкой расширенного динамического диапазона HDR 10, технологии MEMC для более плавной картинки, объемного звучания DTS Virtual-X, функции голосового управления, сервиса Tencent Cloud Games и облачных игр, вроде NBA 2K Online и FIFA Online 4, 3 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ флэш-памяти.