Игровой 240-Гц монитор Dough Spectrum OLED оценен в $650

Компания Dough пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Spectrum OLED, которая получила 27-дюймовую OLED-панель с разрешением 2560:1440 пикселей (формат QHD) и частотой обновления 240 Гц. Новинка также может похвастаться двумя интерфейсами HDMI 2.1a и одним Display Port, разъемом USB-C с передачей до 100 Вт мощности, концентратором на два USB-C, двумя разъемами USB Type-A и встроенным переключателем KVM. Главная же особенность этого монитора – его цена в 650 долларов. Например, схожий по характеристикам монитор LG UltraGear 27GR95QE-B стоит на 350 долларов дороже. Правда, данная цена действует на время предзаказа, а к старту розничных продаж в следующем месяце за Dough Spectrum OLED попросят уже 1100 долларов.

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